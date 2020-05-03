في دبي.. مصباح يضاء على برج خليفة مع كل تبرع بوجبة طعام

أطلقت إمارة دبي مبادرة لجمع التبرعات للمتضررين من فيروس كورونا المستجد في الإمارات، تنير في إطارها الأنوار على واجهة برج خليفة كلما ورد تبرع جديد.

وفي إطار هذه المبادرة، حول برج خليفة البالغ ارتفاعه 828 مترا وهو الأعلى في العالم إلى "أطول صندوق تبرعات في العالم".

وتقوم المبادرة على توفير عشرة ملايين وجبة طعام لأصحاب الدخل المتدني في إطار حملة "10 ملايين وجبة".

ففي مقابل كل عشرة دراهم يتم التبرع بها (2,7 دولار) سيضاء واحد من 1,2 مليون مصباح "ليد" في المبنى ليمثل وجبة طعام.

والأحد بعد أقل من 24 ساعة من إطلاق النداء أظهر عداد على الموقع الإلكتروني للمبادرة أنه تم التبرع بأكثر من 176 ألف وجبة.

وغالبا ما تبث على واجهة برج خليفة رسائل تضامن مع دول تعاني من كوارث مثل أستراليا عندما اندلعت حرائق غابات واسعة النطاق فيها والصين وإيطاليا اللتين تكبدتا الكثير من الخسائر بسبب وباء كوفيد-19.

وخففت الإمارات الأسبوع الماضي من الإجراءات المتخذة للجم تفشي الوباء بعدما كانت فرضت حظر تجول تام. وقد سجلت في الإمارات أكثر من 14 ألف إصابة بكوفيد-19 مع 126 وفاة.