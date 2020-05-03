مقتل 126 متشددا في عمليات للجيش المصري بسيناء

أعلن الجيش المصري في بيان ظهر الأحد مقتل 126 "تكفيريا" في عمليات شملت وسط وشمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح البيان الذي نشره المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أنّ العمليات التي شملت "خلال الفترة الماضية، تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على الأسلحة مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وأفاد بيان القوات المسلحة القبض في إطار العمليات على 266 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم. وأضاف أنه نتيجة لهذه العمليات فقد نال شرف الشهادة والإصابة أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية 15 عسكريا.

وفي فبراير 2018 أطلقت القوات المصرية، من الجيش والشرطة، حملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في أنحاء البلاد، خصوصا منها المتمركزة في شمال سيناء.

بيان الجيش المصري

ومنذ بدء الحملة، قتل نحو ألف شخص يشتبه في أنهم إرهابيون ونحو 80 عسكريا، وفق إحصاءات الجيش.

وجاء بيان الجيش بعد ساعات من بيان لوزارة الداخلية أعلنت فيه مقتل 18 "إرهابيا" في مدينة بئر العبد بشمال سيناء بعد تبادل اطلاق النيران مع قوات الأمن.

والخميس وقع اعتداء على أفراد الجيش المصري في المنطقة نفسها أسفر عن مقتل وجرح 10 جنود، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

والجمعة أعلن الجيش مقتل "تكفيريَّين شديدي الخطورة" في شمال سيناء في "عملية نوعية".

وتواجه مصر منذ سنوات تمردا في شمال سيناء تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.

هذا ولم يحدد البيان الفترة التي نفذت خلالها هذه العمليات.