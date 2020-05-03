جونسون يقول إن بلاده وضعت خطة طوارئ تحسبا لاحتمال وفاته بكوفيد-19

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد إن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه خلال إصابته بفيروس كورونا المستجد كانوا يستعدون لإعلان وفاته بعدما نُقل إلى العناية الفائقة.

وقال لصحيفة ذي صن اون صنداي في اول تصريحات تفصيلية يدلي بها حول مرضه "كانت حقا لحظة صعبة للغاية، لن أنكر ذلك. كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار موت ستالين". وأضاف "كنت على علم بوجود خطط طوارئ قائمة. كان لدى الأطباء كل أنواع الترتيبات لما يجب فعله إذا ساءت الأمور". وقال للصحيفة إنه تساءل "كيف سأخرج من هذا؟" إلا أنه لم يفكر في أي لحظة بأنه سيموت.

وأصيب بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد ودخل إلى المستشفى حيث أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة وظهرت لدى خطيبته الأعراض نفسها. وكان جونسون اكد الخميس أن بريطانيا "تخطت ذروة" تفشي الوباء الذي بدأ يتراجع.

واتُهم جونسون بالتأخر في اتخاذ قرار فرض تدابير العزل التي طبقت اعتبارا من الـ 23 مارس-آذار، وبات يخضع لضغوط ليكشف كيف ومتى ستخرج البلاد من العزل. لكنه يظهر حذرا حيال هذا الأمر.