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العالم

وباء كورونا: أخر المستجدات والتطورات لحظة بلحظة

محادثة
بقلم:  يورونيوز
وباء كورونا: أخر المستجدات والتطورات لحظة بلحظة
حقوق النشر  MIGUEL MEDINA/AFP
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أودى فيروس كورونا المستجدّ ب 241.682 شخصا على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 19,00 ت غ السبت. وسجلت أكثر من 3.398.390 إصابة في 195 دولة ومنطقة. وهذا العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات. وتعافى 1.023.900 على الأقل.