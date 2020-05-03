تراجع الأسهم السعودية بعد تحذير وزير المالية من "اجراءات صارمة"

تراجعت الأسهم السعودية 6,8 بالمئة عند بدء التداول الأحد بعد تصريحات لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال فيها إنه سيتم اتخاذ "اجراءات صارمة" لمواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وكان الجدعان قد قال إن استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط.

وبحسب الجدعان فإن بلاده قد تقترض نحو 60 مليار دولار لسد العجز الضخم في الميزانية.

وقالت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية الخميس إنها تتوقع أن تقوم المملكة بتسجيل عجز قياسي في الميزانية لعام 2020 تبلغ قيمته 112 مليار دولار.

وفي أبريل الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2,3 في المئة.

بينما قالت "كابيتال ايكونوميكس" للأبحاث إن الانكماش سيكون بنسبة 5 بالمئة على الأقل.

وفي أسواق الخليج الأخرى، تراجع سوق دبي المالي بنسبة 3,2 بالمئة بينما تراجع سوق أبو ظبي 1,6%. وتراجع مؤشر بورصة قطر 0,6 بالمئة، أما في الكويت، فتراجع مؤشر السوق الأول 1,0 بالمئة وتراجع مؤشر السوق العام 0,8 بالمئة.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، على النفط كمصدر رئيسي للايرادات العامة.