ولادة أول دب باندا في هولندا

وضعت أنثى الباندا العملاقة "وو ون" التي أعارتها الصين لحديقة حيوانات "أوهاندز"الهولندية صغيرا.

وقد حدث التزاوج في كانون الثاني/يناير وولد الدب الذي يعتبر ملكا لبكين، مثل والدته "وون ون" ووالده "تشينغ يا"، في الأول من أيار/مايو.

وأوضحت حديقة الحيوانات في مدينة رينين في وسط البلاد في بيان أن "الأم وشبلها بحال جيدة".

وقال مارسيل بوكورن مالك حديقة "أويهاندز"، "حبل بصغير الباندا هذا وولد بطريقة طبيعي".

وأضاف "ذكر أم أنثى؟ لا نستطيع تحديد جنس الدب الصغير في الوقت الحالي" لافتا إلى أنه "بعد بضعة أشهر، سنتمكن من تحديد جنسه وسنطلق عليه اسما بعد ذلك".

وبعد أربع سنوات، سينقل هذا الشبل إلى الصين للانضمام إلى برنامج للتكاثر.

وقد أعير الوالدان لهولندا في العام 2017 لمدة 15 عاما.