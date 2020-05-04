ضبط 7,2 طن من القنب الهندي وإيقاف 3 مشتبه بهم في المغرب

أعلنت الشرطة المغربية الإثنين ضبط 7,2 طن من القنب الهندي في الدار البيضاء (غرب) كانت "موجهة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية"، وتوقيف ثلاثة مشتبه بهم.

ونقلت المخدرات في شاحنة تحمل أرقام تسجيل مزيفة، كانت تتجه نحو ميناء الجرف الأصفر الذي يبعد حوالي 120 كلم جنوب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وفق ما ورد في بيان للمديرية العام للأمن الوطني.

أثناء ملاحقتهم من طرف الشرطة، فرّ السائق ومرافقيه تاركين الشاحنة التي تحوي 220 حزمة مخدرات. وتم توقيفهم لاحقا إثر "عملية تمشيط". وحجزت المملكة نحو 179 طنا من القنب الهندي عام 2019، وفق حصيلة رسمية نشرت حديثا.

وأغلق المغرب حدوده أمام وسائل النقل والمسافرين وأعلن حالة طوارئ صحيّة تستمر حتى 20 أيار/مايو لكبح انتشار كوفيد-19. لكن عمليات حجز المخدرات تتواصل في البلد الذي يعتبر أحد المنتجين والمصدّرين الرئيسيين للقنب الهندي في العالم.

من جهتها، حذرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مؤخرا بأن تجار المخدرات في دول أخرى تشهد حجرا طوروا أسلوب عملهم عبر اعتماد التوصيل المنزلي لنقل المواد المخدرة.