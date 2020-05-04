شاهد: "الاعتراف سيرا" بالذنوب للكاهن دون الخروج من السيارة في فرنسا بسبب كوفيد-19

فيما يستمر منع القداس في الكنائس في فرنسا وفي بلدان أخرى في العالم، اهتدى عديد الكهنة إلى إتاحة الفرصة لمن يريد الاعتراف بذنوبه "سيرا" خلال الحجر الصحي، وذلك اقتداء بنموذج "درايف" للأكلات السريعة. وفي ليموج الفرنسية يتمكن سائق السيارة من الاقرار بذنوبه أمام الكاهن لمدة 15 دقيقة، دون أن ينزل من سيارته.

ويقول الكاهن دافيد ليستابي إن الفكرة راقت له، وهو يرى نظراءه ينجحون في هذه المهمة في بولندا والولايات المتحدة قبل ثلاثة أسابيع، خاصة وأن أناسا عديدين يرغبون في الصلوات في يوم الأحد الذي يعقب عيد الفصح.

وتجري عملية "الاعتراف" المبتكرة طيلة ساعتين أيام السبت، وقد رحب بها عديد الأشخاص، خاصة وأن مسافة التباعد الاجتماعي بمترين يتم احترامها.

ويعرب عدد من المسيحيين عن ارتياحهم لاهتداء الكنيسة إلى هذه الفكرة في زمن جائحة كوفيد-19، إذ أنها عرفت كيف تتأقلم مع الوضع برأيهم، وتجعل الناس يواصلون هذه الطقوس دون عوائق.

وبحسب رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب فإن استئناف القداس في الكنائس لن يكون قبل 2 يونيو/حزيران المقبل.