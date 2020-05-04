تأكيدات حول إمكانية تصدير عقار رمديسيفير خارج الولايات المتحدة

أكد مدير مختبر جلعاد الأمريكي الأحد أن واشنطن لن تعوق تصدير عقار رمديسيفير الذي سرّع شفاء مصابين بكوفيد-19 في وضع حرج خلال تجربة سريرية واسعة. وقال دانيال أوداي لتلفزيون سي بي إس "أظن أننا في تناغم مع الحكومة الأمريكية لخدمة المرضى هنا في الولايات المتحدة" وكذلك المرضى "في الدول الأخرى حول العالم".

وفي إجابته حول سؤال بشأن إمكانية تصديره، أجاب أوداي "نعم. صدرنا آلاف الجرعات لإجراء تجارب سريرية"، خاصة ضمن البرامج التي تتيح استعمال أدوية لا تحظى بعد بمصادقة رسمية.

ومنحت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية موافقتها الجمعة لاستعمال رمديسيفير في الحالات الطارئة. ويتيح ذلك استعمال العقار في حالات المصابين بكوفيد-19 الذين يعانون وضعا حرجا، دون أن يكونوا جزءا من برنامج تجربة سريرية.

وحضر أوداي إلى جانب الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضوي بمناسبة الإعلان عن موافقة إدارة الغذاء والدواء منح مليون ونصف جرعة من العقار للمستشفيات من طرف شركة جلعاد.

وأضاف أوداي في تصريحه المتلفز أن السماح باستعمال رمديسيفير سيسمح بمعالجة ما بين 100 و200 ألف مريض وفق مدة العلاج (بين خمسة وستة أيام). وتابع أن الحكومة الأمريكية "ستحدد" الدول التي يمكن تصدير العقار إليها.

وطوّر عقار رمديسيفير التجريبي لمعالجة حمى إيبولا النزفية في الأصل، لكن لم تثبت فعاليته في علاج أي مرض، وهو أول عقار يظهر فعالية نسبية في علاج كوفيد-19 خلال تجربة شملت أكثر من ألف مصاب، لكن أثره الطبيّ لا يزال يعتبر محدودا.