واشنطن تهدد بكين بـ"عواقب" إذا لم تحترم الاتفاق التجاري بينهما

أبدى وزير الخزانة الأمريكي الإثنين اعتقاده أن الصين ستحترم تعهداتها شراء منتجات أمريكية بموجب الاتفاق التجاري الموقع في كانون الثاني/يناير، مهدداً بكين بـ"عواقب كبيرة جداً" في حال تخلفت عنه.

وأعلن ستيفن منوتشين لقناة "فوكس بيزنس"، "أعتقد أنهم سيحترمون تعهداتهم".

وأضاف "تم التفاوض بشأن هذا الاتفاق لفترة طويلة. وقعه الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأمريكي دونالد ترامب ولدي كل الأسباب للاعتقاد بأن الصينيين سيحترمون الاتفاق".

والاتفاق التجاري المبرم في كانون الثاني/يناير بعد حرب تجارية دامت عامين، ينص على أن تشتري الصين سلعاً أمريكية إضافية بقيمة ملياري دولار خلال العامين المقبلين.

لكن تفشي وباء فيروس كورونا تسبب بتوقف التجارة العالمية.

وقال منوتشين في حين يزداد التوتر بين البلدين "إذا لم يفعلوا ذلك فسيكون هناك عواقب جدية للغاية في علاقاتنا والاقتصاد العالمي وفي الطريقة التي يتعامل فيها العالم معهم تجارياً".

وبعد هدوء قصير عاد التوتر إلى العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. وتتهم واشنطن بكين بأنها وراء تفشي وباء كوفيد-19 ولوح دونالد ترامب مجدداً بالرسوم الجمركية العقابية.

وهاجم ترامب الصين مراراً منذ تفشي فيروس كورونا. وأضعفت هذه الأزمة كثيراً الاقتصاد الأمريكي الذي كان يعول الرئيس على قوته في حملة ترشحه لولاية ثانية.

والاتفاق المبرم بين البلدين ينص على شراء إضافي في القطاع الصناعي بقيمة 77,7 مليار دولار وقطاع الطاقة بقيمة 52,4 ملياراً وسلع زراعية بقيمة 32 ملياراً.

والهدف إعادة توازن الميزان التجاري بين البلدين الذي يسجل عجزاً في الجانب الأمريكي.