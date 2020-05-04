شاهد: عمال العملاق الأميركي "فورد" يستأنفون عملهم في كولونيا الألمانية

في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وصل العمال إلى مكان عملهم بالمقر الأوروبي لشركة (فورد) لصناعة السيارات في مدينة كولونيا الألمانية. واستأنفت الشركة إنتاجها في مصانع السيارات الأوروبية الرئيسية بمعايير صارمة متعلقة بالتباعد الاجتماعي واحتياطات السلامة. وتعليقاً على أول أيام العمل، قال فرانك تيش، موظف في الشركة منذ 25 عامًا: "نأمل أن نبدأ من جديد الآن، وأن نكون جميعاً في صحة جيدة، حتى لا يتوقف إنتاجنا مرة أخرى".
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