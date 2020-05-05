نيويورك تايمز تحصد العدد الأكبر من جوائز بوليتزر 2020

حصدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية العدد الأكبر من جوائز بوليتزر العريقة للعام 2020 مع إعلان الفائزين عبر الأنترنت بسبب وباء كوفيد-19. وأعلنت مديرة مجلس جوائز بوليتزر دانا كانيدي أسماء الفائزين من غرفة الجلوس في منزلها من خلال بث مباشر عبر "يوتيوب" بدلا من مراسم تقام عادة في جامعة كولومبيا في نيويورك.

وبعدما تميزت جوائز العام الماضي بتركيزها على دونالد ترامب والعام 2018 على فضائح التحرش الجنسي وحركة #مي تو، لم تأخذ جوائز بوليتزر هذه السنة أي طابع خاص. وفازت "نيويورك تايمز" بثلاث جوائز من بينها تقرير استقصائي لبراين روزنتال حول أوساط النقل بالأجرة في نيويورك ألقى الضوء على وجود قروض تستغل السائقين الضعفاء.

ونالت الصحيفة كذلك جائزة أفضل تقرير دولي عن سلسلة من المقالات حول نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتحصلت مقالة طويلة بقلم نيكول هانا-جونز على جائزة أفضل "تعليق" وقد تناولت فيها أصول الولايات المتحدة من منظار الأفارقة المستعبدين.

وتعد جوائز بوليترز أعرق المكافآت التي تمنح لصحفيين أو مؤسسات مقرها في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد التغطية الأمربكية الداخلية، فاز ثلاثة صحفيين من موقع "بروبابليكا" بجائزة حول تحقيق أظهر خللا كبير في الأسطول السابع في البحرية الأمريكية. وقد تقاسم هؤلاء جائزتهم مع مراسلين في "سياتل تايمز" كتبوا مقالات عدة حول مشاكل في التصميم أدت إلى فضيحة طائرة "737 ماكس" من صنع "بوينغ".

ونالت صحيفة "كوريري-جورنال" في ليكزينغتن في ولاية كنتاكي جائزة تغطية الأخبار العاجلة عن تغطيتها لقرارات عفو أصدرها في اللحظة الأخيرة حاكم الولاية مات بفين عن محكومين بالاعدام.

واستحدثت جوائز بوليتزر العام 1917 وهي تكافئ عمل صحفيين ومنشورات أمريكية وصحف يومية ومجلات ومواقع إخبارية. وتمنح كذلك في مجال التصوير الصحفي والرسم والإذاعة والأدب والشعر والموسيقى.