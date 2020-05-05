شاهد: صور جمهور يرتدي كمامات على المقاعد الخالية في دوري "البيسبول" الكوري

بدأت اليوم الثلاثاء فعاليات دوري المحترفين للبيسبول "كرة القاعدة" في كوريا الجنوبية وسط تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهي الحصيلة اليومية الأدنى في البلاد منذ ثلاثة أشهر.

وانطلقت فعاليات البطولة بدون حضور الجماهير بمباراة بين إس كي ويفرنس وهانوا إيغلز في مدينة إنشيون.

ووضعت لافتات كبيرة تحمل صور الجماهير المرتدية لكمامات بالمدرجات الخالية.

وأعلنت رابطة الدوري أن الجماهير ستعود إلى المدرجات تدريجياً وسط متابعة تطورات أزمة كوفيد-19.