وزن الفرنسيين زاد 2.5 كيلوغرام منذ بداية الإغلاق

حالة الإغلاق المفروضة في فرنسا منذ 17 مارس الماضي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة تفشي وباء كورونا تسببت باكتساب غالبية الفرنسيين وزنا زائدا.

فقد توصلت دراسة أجراها معهد "إيفوب" لموقع "داروين نيوتريشن"، إلى أن 57% من الفرنسيين زاد وزنهم، بمتوسط 2.5 كيلوغرام لكل شخص، نتيجة تراجع النشاط البدني وتناول وجبات خفيفة.

وبحسب الدراسة، فقد لاحظ 56 % من الرجال و58 % من النساء زيادة في الوزن: 2,7 كيلوغرام في المتوسط للرجال و2,3 كيلوغرام للنساء.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص العاطلين عن العمل والأقل تعلما كانوا الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة، كما بينت أن الأزواج الذين لديهم أطفال كانوا يشعرون بالقلق أكثر من العزاب.

وأقر 42 % ممن شملهم الاستطلاع بأنهم عانوا من "توترات أو مناقشات حادة" مع أزواجهم بشأن توزيع الأعباء المرتبطة بإعداد وجبات الطعام و41 % تشاجروا حول ما ستتضمنه.

وبالنسبة إلى المتزوجين، كانت النساء بنسبة 71 % يحضرن معظم وجبات الطعام مقارنة بـ 21 % فقط من الرجال.

وبعد رفع قيود الإغلاق، يخطط أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم (56 %) لتناول طعام صحي لكن 18 % فقط منهم يخططون للتقيد بنظام غذائي لإنقاص وزنهم.

وأجرى معهد "إيفوب" هذه الدراسة من خلال استبيان ذاتي عبر الإنترنت من 24 إلى 27 أبريل 2020 مع عينة من 3045 شخصا يمثلون السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في المدن الفرنسية.