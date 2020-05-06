ألمانيا تتجه نحو منح الضوء الأخضر لإستئناف دوري كرة القدم في آيار/مايو الجاري

تنوي ألمانيا السماح بإستئناف دوري كرة القدم بوندسليغا الذي توقف منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في ايار/مايو الحالي وراء أبواب موصدة بحسب مسودة اتفاق بين المستشارة أنغيلا ميركل ومختلف الولايات، حصلت على نسخة منها وكالة "فرانس برس". وجاء في المسودة بأن إقامة مباريات الدرجتين الأولى والثانية سيكون "من أجل الحد من الأضرار الاقتصادية" للاندية الـ 36 وهي فكرة "مقبولة" اعتبارا من تاريخ معين في آيار/مايو سيتم تحديدها خلال اجتماع عير تقنية الاتصال بالفيديو الأربعاء بين ميركل ورؤساء المقاطعات الألمانية الـ 16 الذين يملكون الكلمة الفصل للسماح بمعاودة الأحداث الرياضية، في حين تحدثت وسائل الإعلام الألمانية عن تاريخ 21 آيار/مايو لمعاودة النشاط.

وبحسب مسودة الإتفاق، فإن "استئناف المسابقات يجب أن تسبقها فترة حجر صحي لمدة أسبوعين بشكل معسكر تدريبي في هذه الحالة". وتبدو رابطة الدوري الألماني مصممة على إنهاء الدوري في 30 حزيران/يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ 300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير إلى أن 13 ناديا من أصل 36 في الدرجتين الأولى والثانية على حافة الإفلاس. كما يرتبط نحو 56 ألف شخص بقطاع كرة القدم، ويعد استئناف نشاطه محوريا بالنسبة إليهم اقتصاديا ومعيشيا.

واستأنفت الأندية الـ 18 في دوري الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد تدابير التباعد الإجتماعي حتى على أرضية الملعب.

وتوقفت كرة القدم المحلية، مثلها مثل غالبية النشاطات الرياضية حول العالم، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، مع تفشي وباء "كوفيد-19" الذي اقترب عدد وفياته من 250 ألف شخص. لكن ألمانيا بقيت من الدول الكبرى الأقل تأثرا بالوباء على صعيد الوفيات، لاسيما بالمقارنة مع دول البطولات الوطنية الكبرى الأخرى في القارة العجوز والفضل بذلك يعود جزئيا إلى تكثيف الفحوص.

وكان بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب دوري بوندسليغا لدى توقف الدوري متقدما بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر بوروسيا دورتموند.