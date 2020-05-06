وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 251 ألفا و512 منذ ظهر الفيروس في الصين في كانون الأول/ديسمبر. وتم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و595 ألفا و970 إصابة في 195 بلدا ومنطقة. وتم إعلان تعافي مليون و104 آلاف و600 من هذه الحالات على الأقل. ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح.

ولا تجري دول عديدة فحوص إلا للحالات الأخطر. وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات بلغت 68 ألفا و934 من مليون و180 ألفا و634 إصابة. وأعلن تعافي 187 ألفا و180 شخصا على الأقل. واحتلت إيطاليا المرتبة الثانية لجهة عدد الوفيات الذي بلغ 29 ألفا و79 من 211 الفا و938 إصابة، تلتها بريطانيا حيث سجّلت وفاة 28 ألفا و734 شخصا من 190 ألفا و584 مصابا. وحلت إسبانيا في المرتبة الرابعة حيث أعلنت 25 ألفا و613 وفاة من 219 ألفا و329 إصابة، ومن ثم فرنسا بـ25 ألفا و201 وفاة من 169 ألفا و462 إصابة. والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان أعداد المصابين بالنسبة لعدد السكان.