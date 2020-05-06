ترامب: أزمة كورونا اسوأ من هجمات مركز التجارة العالمي وبيرل هاربور

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء أن ازمة فيروس كورونا المستجد "اسوأ" من الهجوم المفاجىء الذي شنته اليابان العام 1941 على قاعدة بيرل هاربور العسكرية في جزر هاواي.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي "إنها اسوأ من بيرل هاربور"، في إشارة إلى الهجوم الجوي الذي أودى بأكثر من 2400 اميركي ودفع الولايات المتحدة الى الدخول في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف "إنها اسوأ من مركز التجارة العالمي" في إشارة إلى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 التي خلفت نحو ثلاثة آلاف قتيل. وتابع "لم يسبق أن حصل هجوم مماثل، وما كان ينبغي لذلك ان يحصل"، مكررا عزمه على "اعادة فتح البلاد".

إلى ذلك، اوضح الرئيس الاميركي سبب عدوله عن إلغاء خلية الأزمة التي شكلت لتنسيق الرد على فيروس كورونا على الصعيد الفدرالي. وقال "لم أدرك الى أي مدى تحظى خلية الأزمة بشعبية"، لافتا إلى إمكان إضافة "شخصين أو ثلاثة" إليها، ومعتبرا أن "الرأي العام يقدرها كثيرا".

وكان نائب الرئيس مايك بنس أعلن الثلاثاء أنه سيتم إلغاء هذه الخلية في الأسابيع المقبلة والاستعاضة عنها بآلية عمل تقليدية بواسطة الوزارات. وأحصت الولايات المتحدة أكثر من سبعين ألف وفاة بوباء كوفيد-19 وقد يصل العدد الى مئة ألف قبل بداية شهر حزيران/يونيو.