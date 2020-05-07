ضبط 211 كيلوغراما من الكوكايين على متن زورق قبالة هندوراس

ضبطت سلطات هندوراس 211 كيلوغراما من الكوكايين الأربعاء بعد تفتيشها زورقا سريعا يحمل اسم "حورية البحر" في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة وكولومبيا، على ما أفاد مسؤولون. وأوضحت هيئة التحقيقات الجنائية في هندوراس أن طاقم الزورق "فر" بعدما رصد السلطات في بحر الكاريبي. وعثر على المخدرات في "أقسام مزيفة" داخل مقاعد الزورق السريع.

وتعتبر هندوراس ممرا دوليا لتهريب لمخدرات بين دول أمريكا الجنوبية الرئيسية المنتجة للمخدرات وبين الولايات المتحدة. وغالبا ما تجري السلطات في هندوراس عمليات مع الولايات المتحدة وكولومبيا لمكافحة كارتلات المخدرات.

وتلاحق السلطات القضائية الأمريكية بشكل دؤوب مسؤولين حاليين أو سابقين في هندوراس أو أقارب لهم من بينهم شقيق الرئيس وقائد الشرطة السابق، بتهم الاتجار بالمخدرات.