ضبط كمية قياسية من زعانف أسماك قرش في هونغ كونغ

ضبطت مصالح الشرطة والجمارك في هونغ كونغ 26 طنا من زعانف أسماك القرش المهربة مأخوذة من حوالي 38500 من هذه الحيوانات المعرضة للخطر، في أكبر عملية من نوعها في المدينة الواقعة في جنوب الصين. وعثر على هذه المضبوطات القياسية في حاويتين قادمتين من الإكوادور، وهي تبرز الطلب المستمر على زعانف أسماك القرش التي تقدم خلال حفلات الزفاف في العديد من المجتمعات الصينية.

وقال المسؤول في إدارة الجمارك داني تشونغ "كل حاوية منهما تضم 13 طنا من الزعانف، وهي كمية تحطم الرقم القياسي السابق الذي بلغ 3,8 أطنان المسجل في العام 2019".

وأخذ معظم هذه الزعانف من أسماك قرش مهددة بالانقراض. وقد ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 57 عاما، لكن أفرج عنه بكفالة في انتظار المزيد من التحقيقات.

ويعتبر بيع زعانف أسماك القرش واستهلاكها قانونيين في هونغ كونغ لكن يجب الحصول على ترخيص. ويعاقب على استيراد الأنواع المهددة بالانقراض بدون ترخيص بعقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامة قدرها 10 ملايين دولار محلي (1,3 مليون دولار).