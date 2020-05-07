بكين تعتبر تصريحات ترامب "كاذبة"

أدانت بكين التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي انتقد فيها الصين، معتبرا أنه كان عليها وقف تفشي فيروس كورونا، ووصفتها بالكاذبة.

وقال ترامب إن الوباء "أسوأ" من هجوم بيرل هاربور في عام 1941 وهجمات 11 سبتمبر 2001، مجدداً هجماته على الصين ومعتبراً أن "ذلك ما كان يجب أن يحصل أبداً".

ورداً على هذه التصريحات، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن "العديد من الدول والخبراء والعلماء قدموا تعليقات إيجابية بشأن تعامل الصين مع السيطرة على الفيروس ومكافحته". وأضافت "وحدها الولايات المتحدة تصدر مواقف متضاربة وكاذبة ومنافقة".

ورأت هوا أن "العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة اسمه فيروس كورونا المستجد"، داعيةً الأميركيين إلى "المكافحة إلى جانب الصين كرفاق وليس كأعداء". وتابعت:"من المؤسف أن نرى أن البعض في الولايات المتحدة يلقون باللائمة على غيرهم بدلاً من تحمل مسؤولياتهم".

وتمكنت الصين من السيطرة على كوفيد-19 الذي أصاب 83 ألف شخص فيها، وقتل 4633، وفق الأرقام الرسمية.

وفي المقابل، تسجل الولايات أكبر عدد وفيات في العالم بالفيروس (أكثر من 73 ألفاً).

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الفيروس هو الهجوم الأسوأ الذي تعرضت له الولايات المتحدة على الإطلاق، وأكد أنه أسوأ حتى من "بيرل هاربور"، في إشارة إلى الهجوم الياباني المفاجئ لقاعدة بيرل هاربور الأميركية في هاواي عام 1941، الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية. وأضاف ترامب "إنه أسوأ من برج التجارة العالمي"، في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر 2001 التي أدت إلى مقتل 3 آلاف شخص. واعتبر أنه كان من الممكن وقفه في المصدر، ويقصد هنا الصين المركز الأول لتفشي الوباء.