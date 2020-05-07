باحث فرنسي: "حجر ناقص في أحجية" أصول فيروس كورونا

كيف ظهر فيروس كورونا المستجد وانتقل من الوطواط إلى الإنسان؟ يؤكد الباحث مرياديغ لو غويي الذي ينسق في فرنسا الأبحاث حول أصل الجائحة "أن حجرا لا يزال ناقصا في هذه الأحجية".

ويوضح عالم الأوبئة والبيئة في جامعة كان الواقعة في غرب فرنسا، والعضو في مجموعة البحث حول التكيف الجرثومي لوكالة فرانس برس: "لا يمكن لأحد أن يؤكد أنه فهم كيف ظهر هذا الفيروس".

ويضيف الباحث، البالغ 39 عاما: "في فيروس كورونا ثمة آثار لفيروسات عدة نعرفها في الطبيعة. إلا أننا لا نعرف الآباء المباشرين بل أبناء العمومة فقط" لكنه يستبعد نهائيا أن يكون الفيروس "مركبا" في مختبر صيني على سبيل المثال.

وكان للنقاش حول أصل الفيروس عواقب دبلوماسية إذ اتهمت الولايات المتحدة مختبرا صينيا في ووهان بالوقوف وراء فيروس كورونا المستجد. وقد نفت بكين أن يكون حصل ذلك.

إلا أن الغالبية العظمى من الباحثين يعتبرون أن الفيروس انتقل إلى الإنسان من الحيوان. وقد وجه علماء صينيون أصابع الاتهام إلى سوق في ووهان لبيعها حيوانات برية حية.

تمكن العلماء مع تحليل الفيروس جينيا، من إيجاد وجه شبه بين الفيروس الحالي وفيروس أخر رصد على وطواط في العام 2013 في يونان (جنوب الصين) وهو مطابق له بنسبة 96 %.

وفي حين أن انتقال العدوى مباشرة من الوطواط إلى الإنسان "ممكنة"، لكنه ليس أكثر الفرضيات ترجيحا على ما يؤكد خبير فيروسات كورونا، لأنه ينبغي حصول تواصل ملاصق ومتكرر حتى ينتقل الفيروس من نوع إلى آخر، "إلا إذا اكتشفنا اتجارا هائلا بالوطاويط في السنوات الثلاث الأخيرة" على ما يقول الباحث.

ويوضح الخبير "يتمثل الخيار الثاني في تربية حيوان بري" شكل الضيف الوسيط بين الوطواط والإنسان. وهو يؤكد "ثمة حجر ناقص في الأحجية" قد لا يكون آكل النمل الحرشفي الذي غالبا ما يذكر، بل قط الزباد.

وقد تعمق الباحث الفرنسي بهذا الحيوان الثديي الصغير في إطار وباء ناجم عن فيروس كورونا آخر هو سارس في 2002، وكان موضع أطروحته بعد ست سنوات على ذلك.

قط الزباد المشتبه المثالي؟

ويقول الباحث "لحم قط الزباد طبق يستهلك في المناسبات الكبيرة. وهو حيوان لاحم قريب من الكلب والقط (..) يجوب الكهوف ويأكل وطاويط من وقت إلى آخر".

ويضيف "تربية قط الزباد زادت خمسين مرة في السنوات الخمس السابقة بعد ظهور فيروس سارس. ونقل قط الزباد الذي يقبض عليه في البرية إلى مزارع، ما أدى إلى ولادة فيروس متحول موجود فقط في القط الزباد الذي يربيه الإنسان".

CIVET CATS AP

واليوم، ينشر العلماء الصينيون "10 مقالات يوميا من دون التطرق إلى مزارع التربية في المنطقة. ليتني أحصل على فرصة أخذ عينات من كل مواقع تربية هذه الحيوانات التي كانت في المنطقة قبل ثلاثة أو أربعة أشهر".

ويهدف مشروع البحث "ديسكوفر" الذي ينسقه إلى الوصول إلى أصل فيروس كورونا المستجد من خلال دراسة انتشار فيروسات كورونا وتنوعها وتطورها لدى أنواع مختلفة في شمال لاوس وتايلاند.

ويؤكد الباحث الفرنسي "الهدف ليس بالضرورة إيجاد الحجر الناقص الذي قد يكون اختفى الآن. لكن قد يسمح لنا هذا العمل بالحصول على مؤشرات ومجموعة من المعلومات لفهم أفضل لما حصل. وسيكون لدينا رؤية جيدة جدا لما حصل قبيل انتشار الفيروس وكل ما كان يحيط به".

ويشدد على أن الأمر يتعلق أيضا "بتحديد الممارسات التي تشكل مخاطر" في انتشار فيروسات جديدة مثل تربية قط الزباد.

ويختم الباحث قائلا: "ثمة رابط بطبيعة الحال، بين توسع الإنسان على حساب الحياة البرية وطريقة تعاملنا مع الطبيعة، وظهور أمراض جديدة. ونرى الرابط واضحا بين صحة الأنظمة البيئية والصحة البشرية".