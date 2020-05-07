وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 260 ألفا و546 شخصا منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وسجّلت أكثر من ثلاثة ملايين و710 آلاف و240 إصابة في 195 دولة ومنطقة.

وتعافى مليون و153 الفا و300 شخص على الأقل. ومنذ آخر تعداد أجري قبل 24 ساعة، سجّلت 6021 وفاة و83190 إصابة جديدة في العالم. والدولة التي سجلت أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة هي الولايات المتحدة (1867) تليها المملكة المتحدة (649) والبرازيل (600). والولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 71982 وفاة من أصل مليون و214 ألفا و572 إصابة. وأُعلن شفاء 189 ألفا و791 شخصاً على الأقل. والدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي المملكة المتحدة مع 30076 وفاة من أصل 201101 إصابة، ثم إيطاليا مع 29684 وفاة من أصل 214457 إصابة، فإسبانيا مع 25857 وفاة (220325 إصابة) وفرنسا مع 25809 وفيات (174191 إصابة). بين الدول الأكثر تضررا، سجلت بلجيكا أكبر عدد وفيات مقارنة بتعداد سكانها (72 وفاة لكل 100 ألف شخص)، تليها إسبانيا (55) ثم إيطاليا (49) والمملكة المتحدة (44) وفرنسا (40).

أما في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجّل رسمياً ما مجموعه 82883 إصابة (إصابتان جديدتان بين الثلاثاء والأربعاء)، بينها 4.633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فضلا عن 77911 حالة شفاء.

وسجلت في أوروبا الأربعاء حتى الساعة 19,00 ت غ، 149666 وفاة من أصل مليون و5625 ألفا و953 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 76261 وفاة (مليون و277 ألفا و948 إصابة)، وفي أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي 15478 وفاة (285887 إصابة)، وفي آسيا 9776 وفاة (260989 إصابة) وفي الشرق الأوسط 7245 وفاة (200853 إصابة) وفي إفريقيا 1996 وفاة (50413 إصابة) وفي أوقيانيا 124 وفاة (8202 إصابة). وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.