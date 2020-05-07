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مصر

تمديد الحظر الليلي في مصر لـ 15 يوما

محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة لأحد شوارع القاهرة
صورة لأحد شوارع القاهرة   -   حقوق النشر  KHALED DESOUKI/AFP or licensors
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أعلنت الحكومة المصرية تمديد الحظر الصحي الليلي لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى فرض إجراءات وقائية أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي القرار عبر التلفزيون الوطني، مؤكدا أن الحكومة تبذل ما بوسعها لمنع تفشي الوباء، وانتشاره على غرار ما حصل في دول أخرى، كما حث المواطنين على التمتع بالمسؤولية الكافية والالتزام بهذه الإجراءات.

وقد شهدت مصر في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا بالإصابات الجديدة، وهو تطور أرجعه مسؤولون إلى تراخي البعض بالالتزام بمسافة التباعد والقيام بتدابير وقائية أخرى.

وسجلت مصر نحو 7500 حالة إصابة مؤكدة، توفي منها 469 حالة.