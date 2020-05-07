الجيش الأمريكي يقول إن 132 مدنيا قتلوا في حروبه في الخارج في 2019

حدد الجيش الأمريكي الأربعاء بـ 132 عدد المدنيين الذين قتلوا في 2019 في عمليات قام بها في العالم، في حصيلة أقل بكثير من تقديرات منظمات غير حكومية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تقرير سنوي طلبه الكونغرس إنها تقدر أن "132 مدنيا قتلوا و91 جرحوا في 2019 في عمليات عسكرية أمريكية في العراق وسوريا وأفغانستان والصومال".

ويوضح التقرير أن الوزارة لم ترصد "أي ضحايا مدنيين للعمليات العسكرية الأمريكية في اليمن وليبيا". ويعترف الجيش الأمريكي بسقوط العدد الأكبر من الضحايا المدنيين في أفغانستان، يبلغ عددهم 108 قتلى و75 جريحا.

في العراق وسوريا، يعترف البنتاغون بمسؤوليته عن مقتل 22 مدنيا وجرح 13 آخرين. وفي الصومال لا يقر بمقتل أكثر من مدنيين اثنين وجرح ثلاثة آخرين. وتنشر المنظمات غير الحكومية باستمرار أرقاما أكبر لضحايا الضربات الأمريكية في مناطق النزاعات.

تقدر المنظمة غير الحكومية "ايروارز" التي تحصي عدد الضحايا المدنيين لعمليات القصف الجوي في جميع أنحاء العالم، بما بين 465 و1113 عدد المدنيين الذين قتلوا العام الماضي في سوريا وحدها بعمليات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت ناطقة باسم الفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية دافني ايفياتار إن "تقرير وزارة الدفاع يشكل بالتأكيد بعض التقدم في الشفافية حول العمليات العسكرية الأمريكية". وأضافت أن "مضمون التقرير يشير في الوقت نفسه إلى أن البنتاغون يواصل تقليل عدد الضحايا المدنيين".