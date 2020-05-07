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تركيا

الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا أمام الدولار

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بقلم:  يورونيوز
أوراق نقدية تركية
أوراق نقدية تركية   -   حقوق النشر  Mucahid Yapici/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved
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سجل سعر الليرة التركية تراجعا قياسيا أمام الدولار، في الوقت الذي تحاول فيه أنقرة مواجهة وباء كورونا، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد.

وأصبح سعر االيرة 7.26 مقابل الدولار، وبهذا تتجاوز الليرة الانخفاض القياسي السابق الذي مرت به خلال أزمة تراجع سعر صرفها الأولى في أغسطس عام 2018، وبهذا تفقد الليرة 18% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.

وزاد تفشي وباء كورونا من معاناة الاقتصاد التركي الذي يعاني أساسا من نمو بطيء، وزيادة نسب البطالة، وارتفاع التضخم.

وقد أعلنت تركيا عن إصابة نحو 131744 بالفيروس، ووفاة 3584 حالة.