بريطانيا: شحنة معدات طبية تركية تفتقد للمواصفات المطلوبة

قالت الحكومة البريطانية إن شحنة معدات للحماية الشخصية من تركيا، هدفها المساعدة في التخفيف من مشاكل الإمداد، وضعت في مستودع لأنها ليست مطابقة للمواصفات البريطانية.

وقال الوزير المكلف بإرلندا الشمالية براندون لويس، إن 400 ألف عباءة ليست بالنوعية التي تعتبر جيدة للطواقم الطبية، التي تتولى معالجة المصابين بمرض كوفيد-19.

وقد أصبحت الشحنة الطبية تمثل إحراجا للحكومة البريطانية، منذ أعلن وزير يوم 2020/04/18 انها ستصل في اليوم الموالي، ولكن مرت أربعة أيام قبل أن تتمكن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية من جلب الشحنة إلى المملكة المتحدة.

وكغيرها من البلدان، فإن المملكة المتحدة كافحت من أجل تامين إمدادات مستقرة لمعدات الوقاية، في ظل طلب عالمي غير مسبوق. من جانبها قالت وزارة الصحة إن عديد البلدان في العالم تقبل على طلب معدات الوقاية الشخصية في ظل الجائحة العالمية، وهو ما يؤدي إلى نقص لتلك المعدات في أنحاء العالم، وليس في المملكة المتحدة فقط.