في سابقة هي الأولى .. صوت مرحاض يوقف مرافعة أمام المحكمة العليا الأمريكية

العمل من المنزل في زمن "كورونا" قد يضع البعض في مواقف محرجة، أحدهم نسي أن يحول هاتفه المحمول إلى وضعية الصامت خلال اجتماع مع زملاء له، والمفاجأة كانت أنهم سمعوا ما يجري أثناء تواجده في دورة المياه.

القصة حدثت في الولايات المتحدة، في المحكمة العليا تحديدا، وفي التفاصيل، فقد أوقف المرافعات في إحدى القاعات صوت تدفق المياه في المرحاض.

وكانت المحكمة قد أقدمت على خطوة فريدة من نوعها بالسماح باجراء المرافعات من خلال تقنية المحادثة الجماعية، للمرة الأولى في تاريخها.

وكان المحامي رومان مارتينيز يترافع في قضية تتعلق بقانون حماية المستهلك، من خلال جواله، عندما سُمع هذا الصوت.

في الواقع لم يكن تحديد مصدر الصوت أمر سهل، خاصة لوجود أطراف عدة في المحادثة الهاتفية، إلا أن رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية أجيت باي غرد على تويتر ممازحا :"لكي نكون واضحين، فلجنة الاتصال لا يمكنها تفسير صوت تدفق المياه في المرحاض، وهذا يجب أن يعكس حكما موضوعيا يصدر عن المحكمة العليا أو أي قاض".

يذكر أن الطريقة الجديدة في المرافعات تسمح ببثها عبر الانترنت، ما يمكن الأمريكيين من الاستماع إليها، وقد أحدثت هذه التغييرات للنظر في القضايا المهمة، بما فيها قضية قد يتسبب حكمها بإصدار مذكرات استدعاء للإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.