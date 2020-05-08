المفوضية الأوروبية تدعو دول الاتحاد إلى تمديد القيود على السفر حتى منتصف الشهر المقبل

دعت المفوضية الاوروبية، في بيان الجمعة، دول الاتحاد والفضاء الأوروبي إلى تمديد المنع الموقت على الأسفار غير الضرورية إليها لشهر إضافي، حتى 15يونيو.

وبرغم الشروع في تنفيذ أولى إجراءات تخفيف القيود التي فرضت لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فإنّ "الوضع لا يزال هشاً في أوروبا وفي العالم"، وفق البيان.

وهي المرة الثانية التي تدعو فيها المفوضية الأوروبية الدول الاعضاء الى تمديد حظر السفر المفروض منذ 17مارس.

وهذا الإغلاق للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن يتضمن عددا من الاستثناءات مثل الرعايا الأوروبيين وعائلاتهم والمقيمين منذ فترة طويلة والدبلوماسيين والطواقم الطبية والباحثين والشركات الدولية، ويشمل 30 بلدا اذا تم احتساب سويسرا والنروج وليشتينشتاين.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون كما ورد في البيان "علينا أن نرفع تدريجيا القيود على حرية التنقل والضوابط على الحدود الداخلية قبل أن نتمكن من رفع القيود عن الحدود الخارجية وضمان وصول رعايا دول أخرى الى الاتحاد الاوروبي".

وأعادت عدة دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي فرض ضوابط على حدودها في محاولة لاحتواء الفيروس، على دخول الأشخاص ونقل البضائع خلافا لحرية التنقل التي ترسيها اتفاقية شنغن.

وأكدت جوهانسون أن "العودة الى الوضع الطبيعي لحرية التنقل في فضاء شنغن سيكون هدفنا الأول ما أن يسمح الوضع الصحي بذلك".