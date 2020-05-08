شاهد: تدابير احترازية على الشواطئ الإسبانية مع تخفيف قيود الإغلاق

قدم تيلمو مارتين، عمدة سانكسينكسو، الأربعاء 6 مايو/أيار، مقترحات البلدية لضمان الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي على الشواطئ الإسبانية خلال فصل الصيف القادم، ويسهل النظام المقترح فصل الأشخاص عن بعضهم البعض، إذا كان تطور الوباء إيجابيًا، فيمكن إعادة فتح الشواطئ في 20 يونيو/حزيران القادم.

ويظهر في الفيديو شاطئ سيلجار والذي تبلغ مساحته 780 مترًا مربعًا، تم تقسيم الشاطئ إلى خمسة قطاعات، تم تمييزها بوضوح بأعمدة عالقة في الرمال والحبال، مع وجود مسافة 1.5 متر بين كل قسم من مظلات المصيفين.