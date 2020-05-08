الفرنسيون يفضلون استخدام الدراجات بعد رفع الحجر الصحي

يخطط عدد كبير من الفرنسيين إلى استخدام الدراجات الهوائية للذهاب إلى العمل بعد رفع الحجر الصحي الذي تعيشه فرنسا منذ منتصف مارس-آذار الماضي. ولا يفضل معظم الفرنسيين استخدام وسائل النقل العام التي تشهد اكتظاظا خصوصا خلال ساعات الذروة.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي نشرتها وسائل الإعلام الناس وهم مصطفين أمام محلّ لبيع الدراجات المستخدمة في العاصمة باريس، إحدى السيدات وتدعى سيلفي ليجي أكدت أنها تشعر "بالقلق" بشأن ركوب المترو بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقد شجعت الحكومة الفرنسية المواطنين على ركوب الدراجات لتفادي الاكتظاظ على مستوى القطارات والحافلات. وقد قررت السلطات فتح ممرات إضافية مؤقتا لراكبي الدراجات على طرقات باريس. وسيتم حظر السيارات من شارع "ريفولي" الشهير وسط باريس والقريب من متحف اللوفر. كما ستقدم فرنسا دعما ماليا يصل إلى 50 يورو لجميع من يرغب في اقتناء دراجة، وذلك في إطار الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة للتعامل مع أزمة كوفيد-19 الصحية.