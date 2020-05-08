غوتيريش يدين "طوفان الكراهية" في زمن كوفيد-19 ويقول "المسلمون تعرضوا لاعتداءات"

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الجمعة، أن وباء كوفيد-19 "يطلق العنان لطوفان من مشاعر الحقد وكراهية الأجانب"، دون أن يذكر بلدا أو أفرادا محددين، داعيا إلى بذل أقصى جهد لوضع حد لذلك.

وقال غوتيريش في البيان إن مشاعر معاداة الأجانب تفاقمت على الإنترنت وفي الشوارع، وفَشَت نظريات المؤامرة المعادية للسامية، وتعرض المسلمون لاعتداءات ذات صلة بالجائحة.

وأضاف غوتيريش أنه شُنِّع على المهاجرين واللاجئين، فاتهموا بكونهم منبعَ الفيروس ثم حُرموا من العلاج الطبي، وراجت أفكار شنيعة توحي بأن كبار السن الذين هم من أشد الناس تأثرا بالمرض، هم أيضا أوَّلُ من يمكن الاستغناء عنهم.

وتابع الأمين العام للمنظمة الدولية أن الأصابع تشير إلى الصحافيين والمبلغين عن المخالفات، والأخصائيين الصحيين وعمال الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا لشيء إلا لأنهم يؤدون واجبهم. لذلك، أكد غوتيريش النداء من أجل بذل أقصى الجهد، لإنهاء خطاب الكراهية على الصعيد العالمي.

وناشد غوتيريش "المؤسسات التعليمية" خصوصا، أن "تركز على محو الأمية الرقمية، في وقت يرتاد فيه الإنترنت بلايينُ الشباب، ويسعى فيه المتطرفون إلى كسب الأتباع بالترويج لأفكارهم في أوساط المحتجزين، والأشخاص الذين قد تستحوذ عليهم مشاعر اليأس.

كما طلب غوتيريش من جميع الناس في كل مكان أن يناهضوا الكراهية، وأن يعاملوا بعضهم بعضا بكرامة، وأن ينتهزوا كل فرصة لنشر قيم العطف والطيبوبة.