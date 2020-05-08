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الولايات المتحدة الأمريكية

طبيبة كندية تطوعت لمحاربة كورونا في نيويورك تفشل بالحصول على البطاقة الخضراء

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بقلم:  Salam Kayali مع CBS
الدكتورة جوليا لافريت
الدكتورة جوليا لافريت   -   حقوق النشر  انستغرام
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جوليا لافريت، طبيبة كندية في نيويورك تعيش في الولايات المتحدة منذ العام 2008، تحارب فيروس كورونا في الصفوف الأمامية، وتساعد المصابين بالفيروس على الشفاء، وانقاذ الأرواح خلال الازمة التي أودت بحياة نحو 73 ألف شخص في الولايات المتحدة.

كل هذا لم يشفع لها عند دائرة الجنسية والهجرة، التي رفضت التماسها الذي قدمته للحصول على البطاقة الخضراء التي تخولها الإقامة قانونيا في الولايات المتحدة.

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I deserve to be here. . . I recently received notice in the mail that my application for a green card has been denied. FYI, I have lived in the USA for 13 years. I completed all of my medical training here. I did my residency at the prestigious Mayo Clinic and my sports medicine fellowship at the University of Iowa. Straight out of training I was offered a job at Columbia University Medical Center. I’ve been here almost 3 years. Once the Covid pandemic here in NYC began I immediately volunteered to move to the frontlines of my hospital because I am #nypstrong and I believe in using your gifts the best possible way you can. And I have been waiting for a green card. Patiently. But that ended 2 days ago when I received a letter from the #uscis stating my petition had been denied. Apparently I hadn’t proven my worth to them .... . I have 30 days to appeal, and believe me, I will. But I just have to ask them: . . If not me, then whom? #whoisgoodenough #doctorsofinstagram #medicaldoctor #immigrantsmakeamericagreat #immigration #frontlineworkers #healthcareworkers #healthcareheroes #doctorsareheroes #pleaseshare #helpme #istayedatworkforyouyoustayathomeforus #nyc #nycdoctor #medicine

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لافريت كتبت على حساب Colombiamecine على إنستغرام قصتها، منوهة إلى أنها أقامت في البلد 13 عاما، وأجرت كل تدريباتها الطبية فيها، وأتمت دراستها في جامعة لوا.

وأضافت أنها حصلت على فرصة عمل المركز الطبي التابع لجامعة كولومبيا، منذ ثلاث سنوات، وأنها تطوعت منذ بداية تفشي الوباء في نيويورك، لتنتقل إلى الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس، وأنها كانت تنتظر الحصول على البطاقة الخضراء، إلا أن الجواب جاء من دائرة الجنسية والهجرة بالرفض.

وتساءلت لافريت عن سبب رفض طلبها، وتمحورت الردود على شكواها بالأسف على الرفض، وبإلقاء اللوم على البيروقراطية في الدوائر الحكومية.

والنقاش احتدم بين المعلقين، حيث طالبها البعض بالعودة إلى بلدها كندا للعمل فيها، وعلق آخر على الرفض بأن هنالك أطباء أمريكيون يمكنهم أن يحلوا محلها، وأنه لو كان هناك نقص في مجالها لحصلت على الإقامة.