السراج يقول إن المهمة الأوروبية الجديدة في البحر المتوسط تمنح أفضلية لحفتر

اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أنّ مهمة "ايريني" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمكلفة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، تمنح أفضلية للمشير خليفة حفتر، رجل شرق البلاد النافذ.

وأعلن السراج في مقابلة نشرت الجمعة مع صحيفة "كوروييري دي لا سيرا" الإيطالية أنّ "الهدف الأساسي لمهمة "ايريني" هو فرض احترام حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة على إرسال مساعدات عسكرية خارجية إلى ليبيا. ونطاق عمل المهمة هو البحر الأبيض المتوسط. غير أنّ أعداءنا يتلقون السلاح والذخائر بصفة رئيسية عبر البر والجو".

وتابع "هذا بإيجاز اعتراضنا الرئيسي: ستتم مراقبة مرافئنا، الإضرار بقواتنا، بينما مواقع حفتر ستكون حرة في تلقي كل أنواع المساعدات".

وكان تقرير حديث لخبراء في الأمم المتحدة يراقبون الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا أشار إلى وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين جاءوا من دمشق لدعم قوات حفتر.

وتحل "إيريني" محل مهمة "صوفيا" التي أطلقت العام 2015، لكنها على عكسها مكلّفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة. وجرى الإعلان عنها نهاية مارس-آذار، ودخلت حيز التنفيذ في الـ 4 مايو-أيار.

ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011. وتتنافس سلطتان على الحكم، تتمثلان بحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة موازية في شرق البلاد حيث نفوذ المشير حفتر.

وأطلق حفتر في أبريل-نيسان 2019 هجوماً على العاصمة طرابلس، أسفر عن سقوط مئات القتلى ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.

وكان السراج أعلن قبل نحو ثلاثة اسابيع أنه لن يتفاوض مجدداً على حل سياسي مع المشير خليفة حفتر بسبب "الجرائم" التي ارتكبها.

وكرر هذا الموقف للصحيفة الإيطالية بقوله "كلا، لم نعد مستعدين للتباحث مع حفتر. إنّه يتحمل مسؤولية انقلاب دنيء. لا يجب أن يشارك مجدداً في طاولة مفاوضات".