الجيش الإسباني يتوقع موجتين جديدتين من الإصابات بكورونا

أعلن الجيش الإسباني في تقرير داخلي توقعه حدوث موجتين جديدتين لوباء كورونا، وأن الأزمة في إسبانيا ستستمر ما بين سنة إلى 18 شهرا لتعود الحياة إلى طبيعتها.

وبحسب الوثيقة فإن الموجة الثانية ستكون في فصل الخريف أو الشتاء، وأنها قد تكون أقل خطورة من الأزمة الحالية، بسبب ارتفاع المناعة بين الناس.

أما الموجة الثالثة فستكون أضعف، خاصة مع احتمال توفر لقاح ضد الفيروس خلال العام المقبل.

وتقول الوثيقة العسكرية التي نشرتها صحيفة إسبانية إن تطوير تطبيق رقمي لتتبع المصابين مهم جدا، خاصة مع تجاوز العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 250 ألف حالة، وعدد الوفيات 26000 حالة.