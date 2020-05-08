القبض على مغربي في برشلونة بتهمة التخطيط لعمل إرهابي

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شاب مغربي منتمي لتنظيم "داعش" في برشلونة، للاشتباه في تخطيطه للقيام بهجوم إرهابي، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الحرس المدني أن عملية التوقيف تمت بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وجهاز أمن الدولة المغربي.

وأعرب محققون عن مخاوفهم من أن يكون المخطط تنفيذ هجوم بالسلاح الأبيض، أو بسيارة، في برشلونة، بعد أن كسر الشاب حظر التجول المفروض في المدينة، بحثا عن هدفه.

وكان المشتبه به يخضع للمراقبة منذ أربع سنوات، وأكد الحرس المدني، أن نواياه المتطرفة نمت خلال فترة الإغلاق المفروضة في البلد، منذ مارس الماضي.

واشتبه المحققون في أن يكون الشاب مدفوعا بدعوات التنظيم التي أطلقها لخلاياه، لتنفيذ هجمات إرهابية في بلدان إقامتهم.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به أعلن صراحة عن ولائه لتنظيم داعش الإرهابي، وعن كرهه للدول الغربية، من خلال تسجيل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.