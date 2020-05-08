أكثر من 2400 وفاة بكورونا في الولايات المتّحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتّحدة الأمريكية، مساء الخميس، وفاة أكثر من 2400 شخص جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 75,500 حالة وفاة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

على الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي، أظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة لغاية اليوم أرواح 75,543 شخصاً بينهم 2448 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى 1,254,750 شخصاً (أكثر من 27.300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة)، تماثل للشفاء منهم حوالى 195 ألفاً.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة لغاية اليوم، لكشف المصابين بالفيروس الفتّاك، حوالى 8,1 مليون فحص، بحسب الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور.

وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات يوم الإثنين إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت الحصيلة خلال الأيام الثلاثة الماضية لتتجاوز الألفي وفاة يومياً، وهي "هضبة" تكافح البلاد للنزول منها، لكن على الرّغم من هذه الأرقام المرتفعة، فإنّ البيت الأبيض لا ينفكّ يشدّد منذ أيام على وجوب استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

يوم الخميس اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "أميركا تخوض معركة شرسة ضد مرض رهيب"، وأضاف "نصلي من أجل أن يبتكر العلماء والباحثون علاجات، أن يجدوا أدوية ولقاحات، وأن يجدوها بسرعة".

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير، هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ إنّها تُعِدّ لوحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم.