شاهد: أم كندية وابنتها ترتديان زي ديناصورات وتوزعان أقنعة مجانية

فاجأت أم كندية وابنتها المارة، في تورونتو بتوزيع أقنعة للوجه مجانا، وهما يرتديان زي الديناصورات.

وتجولت نينا وديمى أنتوناكس حول مجمّعهما في تورنتو، في وسط المدينة، لتوزيع الكمّامات، في حركة إنسانية لرفع معنويات الناس المتدنية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

الأقنعة التي تمّ توزيعها مصنوعة محليًا وتم تسليمها للناس، خلال الوقت الذي يتجمع فيه سكّان الحي في المساء، لتقديم تحية للكادر الطبي، القابع في الصفوف الأمامية لمنع انتشار فيروس كورونا.