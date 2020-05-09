وباء كورونا: بوتين لا يحتفل بعيد النصر والبرازيل تخشى الانهيار.. آخر المستجدات

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 276 ألف شخص على الأقل منذ ظهوره أول مرة في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش الجمعة استناداً إلى مصادر رسمية.

بلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس أكثر من أربعة ملايين إصابة في 195 دولة ومنطقة. وبين هؤلاء، شُفي ما لا يقل عن مليون و387 ألفا على الأقل

سجّلت الولايات المتّحدة، الجمعة، 1635 حالة وفاةً جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 77.178، استناداً إلى إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وقد سُجّلت هذه الوفيّات الإضافيّة بين الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي الخميس والساعة نفسها من يوم الجمعة، حسب الجامعة التي تُحدّث بياناتها بشكل متواصل.

وفي الولايات المتّحدة هناك أيضاً أكثر من 1.28 مليون إصابة تمّ تشخيصها رسميّاً (29.079 في غضون 24 ساعة).

كما أُعلن عن شفاء زهاء 200 ألف شخص، لكن على الرّغم من هذه الأرقام المرتفعة، فإنّ البيت الأبيض لا ينفكّ يشدّد منذ أيام على وجوب استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

وسجلت أوروبا ما مجموعه 153690 وفاة من 1681558 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 80754 وفاة و1338087 إصابة، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 17520 وفاة و324309 إصابات، وآسيا 10163 وفاة و277011 إصابة، والشرق الأوسط 7423 وفاة و212644 إصابة، وإفريقيا 2105 وفيات (54944 إصابة)، وأوقيانيا 125 وفاة (8245 إصابة).

وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.