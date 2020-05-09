شاهد: الفرنسيات سعيدات بإعادة فتح صالونات الحلاقة.. ولكن!!

منذ أن بدأت فرنسا تخفيف إجراءات العزل مع قرارات بإعادة فتح بعض المتاجر الصغيرة وصالونات تصفيف الشعر وغيرها الإثنين المقبل، سيتعيّن على الفرنسيين التزام قواعد التباعد الجسدي الصارمة.

وقد أصبح وضع الأقنعة الواقية إلزاميّ في المتاجر ومراكز الخدمات العامّة ووسائل النقل العامّ، وفقاً لخطّة وضعتها الحكومة لتخفيف إجراءات الحجر.

وبعد قرارات الحكومة الفرنسية بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، باتت اهتمامات الفرنسيين متمحورة حول الذهاب إلى صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر، بعد شهرين كاملين من العزلة.

صالونات تصفيف الشعر والتجميل في فرنسا عليها اتباع إجراءات الحماية وتطبيق قواعد السلامة كي تستطيع إعادة فتح المحال.

تقول جوانا شودزيكي، مديرة صالون شعر: "قبل دخول الصالون، هناك تعليمات علّقناها على النافذة، يجب على زبائننا اتباعها عند الدخول"، مضيفة "على الزبائن التوقف واستخدام معقم اليدين وارتداء قناع قبل تصفيف الشعر"، وتواصل "لا يمكنهم الذهاب أبعد داخل الصالون، سيتم استقبالهم وتوجيههم إلى كرسي يتم تخصيصه لهم طوال الخدمة".

مصففة الشعر، إميلي ريوت تقول "يسعدنا أن نعيد فتح المحل، وعندما نرى تدابير الحماية التي تم وضعها، نشعر بالإطمئنان، سواء كان ذلك بالنسبة لنا أو للزبائن، على الأقل نشعر بأن الجميع محميون، فنحن على يقين من أننا لن ننشر الفيروس".

تعود جوانا شودزيكي، مديرة الصالون لتؤكد "إن الطريقة التي كنّا نعمل بها من قبل لن تكون نفسها من الآن فصاعدا"، وتضيف "إن ارتداء المعدات الواقية طوال اليوم ليس أمرا ممتعا حقا، لأننا نعمل أيضا وسط حرارة مجففات الشعر، هذا ما يقلقنا، فنحن نواجه صعوبة في التنفس وكذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية للناس، هل سيخافون؟ هل سيشعرون بالقلق؟ وهل سيحترم الناس تدابير السلامة؟".

وتواصل صاحبة الصالون "نحن نواجه ضغطا كبيرا، من الجيد أن نطبّق القوانين ولكن هل سيحترم الزبائن هذه القواعد؟".