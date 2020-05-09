إنقاذ 16 مهاجرا في بحر المانش كانوا يسعون للوصول إلى بريطانيا

تمكنت فرق الاغاثة والسلطات البحرية الفرنسية ليل الجمعة-السبت من إنقاذ مهاجرين في زورق في بحر المانش كان يواجه مشاكل، وكان على متنه 16 مهاجرا كانوا يسعون لبلوغ بريطانيا. وكان طفل بين المهاجرين.

وعند قرابة الساعة 3.30 استغاث المهاجرون في الزورق الذي "تعطل محركه" بفرق الانقاذ التي حددت موقعه على بعد 6 كيلومترات من سواحل شمال كاليه شمال فرنسا، كما ذكرت المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال في بيان.

وتولى زورق تابع للدرك البحري انقاذهم عند قرابة الساعة 5.00 ونقلهم "سالمين" إلى مدينة دنكيرك بشمال فرنسا، وتمّ تسليمهم لشرطة الحدود.

وسبق وأن أنقذت البحرية الفرنسية والبريطانية في عمليتين منفصلتين 43 مهاجراً كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا على متن زوارق في فبراير-شباط الماضي.

ومنذ أواخر العام 2018، تضاعفت محاولات عبور البحر رغم الأخطار المرتبطة بكثافة حركة العبور والتيارات المائية القوية وانخفاض حرارة المياه.

وفي العام 2019، تمّ اعتراض 2758 مهاجراً كانوا يحاولون عبور بحر المانش أي أكثر بأربعة أضعاف من العدد الذي تمّ اعتراضه في العام 2018، بحسب السلطات البحرية.