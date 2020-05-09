شاهد: رحلة موسيقية افتراضية من دار أوبرا لا سكالا في ميلانو الإيطالية

كشفت دار أوبرا لا سكالا الشهيرة في مدينة ميلانو الإيطالية عن رحلة موسيقية افتراضية قام بها موسيقيون ومغنون من الأوركسترا انطلاقا من بيوتهم وشرفات منازلهم وحدائقهم واستوديوهاتهم. وقدم الفنانون عرض فيديو لمقطع "سيمون بوكانيغرا" لفيردي.

وكان المشروع قيد التنفيذ منذ سنوات، إلا أن المنظمين قاموا بتسريعه خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. ويتضمن المشروع جولات افتراضية للمسرح، وراء الكواليس والمتحف إلى جانب 240.000 صورة أرشيفية و16000 مستند، وأكثر من 40 معرضًا رقميًا وإطلالات مقربة على الأزياء التي ترتديها نجمات مثل ماريا كالاس.

ولا تزال المسارح في جميع أنحاء إيطاليا والعالم الغربي مغلقة بسبب الوباء ، كجزء من إجراءات الإغلاق الصارمة. وتمّ إغلاق دار أوبرا لا سكالا منذ الـ 23 فبراير-شباط، في غضون الأيام الأولى من اكتشاف أول حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا.

وبينما تقرر إعادة فتح المتاحف في الـ 18 مايو-أيار، لم تحدد الحكومة الإيطالية بعد موعد افتتاح المسارح. ولكن تمّ اقتراح إعادة فتح لا سكالا للجمهور في سبتمبر-أيلول بأداء قداس فيردي. وأكدت إيطاليا تسجيل 215858 إصابة بالفيروس حتى الآن، مع 29958 حالة وفاة.