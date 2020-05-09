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الولايات المتحدة الأمريكية

وفاة أسطورة الموسيقى ليتل ريتشارد صاحب أغنية "توتي فروتي" عن عمر يناهز 87 سنة في واشنطن

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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وفاة أسطورة الموسيقى ليتل ريتشارد صاحب أغنية "توتي فروتي" عن عمر يناهز 87 سنة في واشنطن
حقوق النشر  Patrick Semansky/2009 AP
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توفي رائد موسيقى الروك أند رول ليتل ريتشارد الذي ألهب الجماهير بأنغامه الحماسية وموهبته القوية على المسرح في الخمسينات، عن 87 عاما وفق ما أفادت مجلة "رولينغ ستون".

ولا يزال سبب الوفاة مجهولا بحسب ما نقلت المجلة عن نجل المغني والمؤلف الموسيقي المعروف بأغنيات عدة بينها "توتي فروتي" و"لونغ تال سالي".

وساهم ليتل ريتشارد، واسمه الحقيقي ريتشارد واين بينيمان، مع أغنيته "توتي فروتي" التي حققت نجاحا عالميا في إطلاق حقبة موسيقية جديدة. فقد كان لهذا الفنان الآتي من عالم موسيقى "آر أن بي" في خمسينات القرن الماضي، الفضل في نشوء نوع جديد حينها هو الروك أند رول، إلى جانب فنانين سود آخرين من أمثال تشاك بيري وفاتس دومينو.

لكن خلافا لهذين الفنانين غير الاستفزازيين نسبيا، ساهم ريتشارد في إعطاء الروك أند رول طابعا فضائحيا مع قمصانه الغريبة غير الشائعة حينها لدى الرجال وتصفيفة شعره العالية وشاربه الرفيع.