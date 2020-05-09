شاهد: البريطانيون يتحدون كورونا ويخرجون لإحياء ذكرى يوم النصر الأوروبي وهزيمة ألمانيا النازية

في ظل تدابير الإغلاق وحالة الحظر الكلي التي فرضتها السلطات في المملكة المتحدة لمكافحة الوباء القاتل الذي أسفر حتى تاريخ اليوم عن مقتل أكثر من 31 ألف شخص، خرج عشرات البريطانيين يوم الخميس إلى الشارع لإحياء ذكرى "يوم النصر في أوروبا".
يوم انتهت الحرب التي فرضها هتلر وهزمت ألمانيا النازية. وشاركوا معا في أادء أغنية "سنلتقي مرة أخرى" وهي أغنية بريطانية شعبية شهيرة ظهرت في سنوات الحرب في حقبة الأربعينيات، تكريما لأرواح من قضوا خلال الحرب العالمية الثانية.
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