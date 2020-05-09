هل ستؤثر أزمة كورونا على طموحات فلاديمير بوتين السياسية؟

كان من المفترض أن يتمحور ربيع 2020 في روسيا حول رجل واحد هو فلاديمير بوتين، غير أن فيروس كورونا المستجد قلب المعادلة.

وضع الرئيس الروسي خطة متكاملة، بدءا بتنظيم استفتاء في أبريل-نيسان لترسيخ سلطته، يليه عرض عسكري ضخم في الـ 9 مايو-أيار أمام حشد من القادة الأجانب يُظهر قوة بلاده المستعادة، ثم تعيين رئيس وزراء جديد يكلف إنعاش اقتصاد متباطئ من خلال ضخ مئات مليارات الروبلات من الاستثمارات.

غير أن وباء كوفيد-19 قلب الأمور رأسا على عقب. فـ "التصويت الشعبي" للمصادقة على الإصلاح الدستوري الذي يفسح المجال لبقائه في السلطة حتى 2036 أرجئ حتى إشعار آخر، وكذلك الاحتفالات الضخمة المقررة السبت في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

أما الاقتصاد، فمن المتوقع أن يشهد انكماشا تصل نسبته إلى 6 في المائة خلال العام 2020، فيما يشير مؤشر معهد "ليفادا" المستقل إلى أن شعبية بوتين تدنت إلى 59 في المائة بعدما خسرت عشر نقاط منذ يناير-كانون الثاني، بينها 4 نقاط في فترة مارس-آذار وأبريل-نيسان وحدها.

ولم تنج الدولة نفسها من أزمة الوباء الذي ضربها في الصميم، إذ أن رئيس الحكومة الجديد ميخائيل ميشوستين الذي عين في يناير-كانون الثاني لإعطاء دفع للإصلاحات الاقتصادية، يرقد في المستشفى منذ 30 أبريل-نيسان.

ورأت الخبيرة تاتيانا ستانوفايا من مركز الدراسات "آر. بوليتيك" أن بوتين يواجه أكبر أزمة منذ أن دخل السلطة قبل عشرين عاما، مؤكدة "إنها تجربة جديدة بالنسبة له".

وأوضحت أن "هذه الأزمة تزامنت مع الإصلاح الدستوري، في وقت باشر إعادة ترتيب النظام" ليكون مؤاتيا أكثر له، غير أن الوباء "سدد ضربة قوية لكل خططه".

واعتبر أندري كوليسنيكوف من مركز كارنيغي أنه قد يكون "من الصعب" تخطي نكسة إلغاء التصويت والعرض العسكري لأنه حين يصبح من الممكن تنظيم الاستفتاء، فقد "يثير الاستياء أكثر من التعبئة في السياق الحاضر" من الأزمة.

غير أن بوتين سبق أن تغلب على الكثير من الأزمات الاقتصادية والحروب والاعتداءات، إلى أن بات في الضمير الجماعي الرجل الذي رمّم عزّة روسيا وعظمتها.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، شدد بوتين الأربعاء على إنجازات روسيا على الصعيد الصحي، معتبرا أنها باتت نموذجا يحتذى به لجهة ضعف معدل الوفيات فيها ونهجها القائم على إجراء فحوص مكثفة لكشف الإصابات.

وقال "أثبتت الممارسة أننا كنا على حق. فالعديد من الدول الأجنبية سلكت الطريق التي رسمناها، محققة النجاح ذاته".

بمعزل عن تفشي الحائجة الحالية، فإن التحدي الأكبر الذي ينتظر بوتين سيكون الاقتصاد الذي كان متباطئا بالأساس قبل الفيروس.

ومن المتوقع في هذا السياق أن تشهد روسيا انكماشا كبيرا سيشكل ضغطا إضافيا على عائدات الروس المتراجعة منذ 2014 في ظل العقوبات الغربية المفروضة ردا على احتلال روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمها.

وتكافح الشركات المتوسطة والصغيرة من أجل البقاء منذ نهاية مارس-آذار عند فرض الحجر المنزلي، وحُرم ملايين الروس من أجورهم بالرغم من وعود السلطات بدعم الشركات والموظفين.

وقال أندري كوليسنيكوف أن خيبة أمل الروس في اقتصادهم يمكن أن تنقلب في نهاية المطاف ضد الرئيس الذي قد "يختزل في شخصه مشاعر الاستياء".

وأشار مدير معهد "إف بي كاي غرانت ثورنتون" للتحليل الاستراتيجي إيغور نيكولاييف إلى أن روسيا لا تزال تملك ما يكفي من الاحتياطات لمواجهة أزمة تستمر عاما ونصف بفضل صندوقها السيادي المقدر بـ 150 مليار دولار.

لكن إذا استمرت الأزمة أطول من ذلك، فقد يصبح موقع السلطات هشا. لكن المشكلة بالنسبة لموسكو هي أن انتعاشا سريعا أمر مستبعد في ظل اعتماد البلاد بشكل أساسي على المحروقات التي هبطت أسعارها إلى أدنى مستوياتها.

من جهة أخرى، لفت نيكولاييف إلى أن "الشعب غير مهيأ بشكل جيد، فـ 60 في المائة من الروس لا يملكون مدخرات والعائدات الفعلية تراجعت بنسبة 7.5 المائة على مدى عام".

وقالت المحللة تاتيانا ستانوفايا إن "العديدين باتوا في وضع يائس". وأضافت أن بوتين "لا يرى المشكلات الفعلية"، متوقعة "فورة احتجاجات" اعتبارا من الخريف.