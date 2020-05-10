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وباء كورونا: أوروبا تعيش يومها الأخير في الحجر وخشية من موجة كورونا ثانية

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بقلم:  يورونيوز
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APTOPIX Virus Outbreak South Korea
APTOPIX Virus Outbreak South Korea   -   حقوق النشر  Ahn Young-joon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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سُجّل رسميّاً ما يزيد على أربعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، حسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس السبت الساعة 21,45 استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت 4.114.978 إصابة على الأقل بينها 281 ألف وفاة في العالم. وفي أوروبا التي تُعتبر القارّة الأكثر تأثّراً بالفيروس، سُجّلت 1708648 إصابة و155074 وفاة، فيما سُجّلت في الولايات المتحدة 1.347.318 إصابة بينها 80.040 وفاة.

ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.