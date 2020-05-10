إستياء روسيا من تشويه الولايات المتحدة لدورها في هزيمة النازية

أكدت روسيا الأحد أنها "غاضبة بشدة" إزاء محاولات واشنطن "تشويه" دور الاتحاد السوفياتي في هزيمة ألمانيا النازية عام 1945، وقالت إنها ترغب في عقد "حوار جديّ" حول الموضوع مع المسؤولين الأمريكيين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نحن غاضبون بشدة من محاولات تشويه نتائج المساهمة الحاسمة لبلدنا"، في إشارة إلى بيان نشره البيت الأبيض على موقع فيسبوك ذكر فيه الولايات المتحدة وبريطانيا باعتبارهما من انتصر على النازيين.

وأضافت الخارجية الروسية أنّ "المسؤولين الأمريكيين لا يمتلكون الشجاعة ولا الإرادة لإجلال الدور الذي لا يمكن إنكاره والحصيلة الضخمة للقتلى التي لحقت بالجيش الأحمر والشعب السوفييتي باسم البشرية جمعاء".

ووصفت موسكو البيان الأمريكي بأنه "تافه للغاية" وحثت واشنطن على عدم جعل ذكرى عام 1945 "مشكلة جديدة للعلاقات الثنائية التي تمر بالفعل بوقت صعب".

ويعد تاريخ الحرب العالمية الثانية حساس للغاية في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي التي تسعى إلى إعادة هيبتها وسلطتها في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.

وتكبد الاتحاد السوفيتي حوالي 27 مليون قتيل خلال الحرب. وتتهم موسكو أيضا أوروبا الغربية وبولندا وأوكرانيا بتقزيم دورها في الصراع.

والسبت، احتفلت روسيا بالذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب في أوروبا بطريقة أكثر تواضعا من المعتاد، بسبب وباء كورونا، ما أدى إلى إلغاء العرض العسكري الكبير المعتاد والذي يجذب آلاف الناس.