ثلاثة من كبار الأطباء الفدراليين في واشنطن بينهم الطبيب فاوتشي في حجر صحي

قرّر ثلاثة أعضاء في فرقة عمل البيت الأبيض المعنية بفيروس كورونا، من بينهم الدكتور أنتوني فاوتشي، وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي بعد الاتصال بشخص ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19.

كما خضع للحجر الصحي الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومدير إدارة الغذاء والدواء، ستيفن هان.

أصبح فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والعضو البارز في فرقة العمل، معروفًا على الصعيد الوطني بتفسيراته البسيطة والمباشرة للجمهور حول الفيروس والمرض الذي يسببه.

قال المعهد إن اختبار فاوتشي كان سلبيا، وسيستمر اختباره بانتظام. وأضاف "إنّ تعرضه للمخاطر يُعتبر منخفض نسبيا بناء على درجة اتصاله بالمريض".

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان مساء السبت إن ريدفيلد "سيعمل عن بُعد خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن تقرر أنه تواصل بشكل منخفض المخاطر مع شخص مصاب بفيروس كورونا في البيت الأبيض".

وقبل بضع ساعات فقط، أكدت إدارة الغذاء والدواء، أنّ هان كان له اتصال بشخص مصاب، وسيخضع للحجر الصحي الأسبوعين المقبلين، حتى بعد أن ظهرت نتائج اختباره بالفيروس سلبية.