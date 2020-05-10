شاهد: عروض راقصة واحتفالات في شوارع بودابست بمناسبة يوم الوحدة الأوروبي

بمناسبة الذكرى السبعين لإعلان شومان ويوم الوحدة الأوروبي، خرجت السبت في شوارع العاصمة بودابست فرق تضم عشرات الراقصين والراقصات وهم يرتدون الأقنعة الواقية لإحياء هذه المناسبة كما في كل عام. وللتأكيد على التزام الشعب المجري إلى جانب الشعوب الاوروبية الأخرى بالسلام والتضامن.
وكانت هذه المناسبة الأولى من نوعها منذ أسابيع والتي سمح خلالها لفرق الباليه الشهيرة بالمشاركة في تقديم العروض الراقصة، بعد أسابيع من الحجر المنزلي الإجباري الذي فرضته السلطات لكبح تفشي فيروس كورونا الجديد.
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