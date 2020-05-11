مهرجان ثقافي في براغ تحضره وتستمع به من داخل سيارتك مراعاة للتباعد الاجتماعي

أدت التدابير المتخذة في جمهورية التشيك للحد من تفشي وباء كوفيد-19 إلى إفراغ قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما والمسارح في براغ، ما أجبر صناعة الترفيه على الابتكار، من خلال إطلاق مهرجان ثقافي يزار بالسيارة على سبيل المثال.

وقال منتج الحدث ياكوب فيدرال، لوكالة فرانس برس "مهرجان "آرت باركينغ" مستمر منذ أسبوعين وكان لدينا حوالى 25 أو 30 عرضا لأفلام ومسرحيات وحفلات موسيقية".

عند وصولهم، يُستقبل الرواد بجهاز استقبال وسماعة رأس وشريط خاص لتوصيله بالراديو كما يمكنهم متابعة العرض مباشرة عن طريق خفض النوافذ.

ويقدم لهم الموظفون الذين يضعون أقنعة قائمة طعام، كما يبيعون الوجبات الخفيفة والمشروبات للجمهور المتجمع في سوق البلدية أو في محطة سكك حديد مهجورة.

وأشار فيدرال، الذي بدت عليه علامات الرضى، إلى أن المهرجان أتاح عملا لأشخاص كانوا سيضطرون للبقاء في المنزل لولا ذلك، لكنه سيكون سعيدا أيضا عندما سيتم وضع حد للمهرجان عندما تعيد الحكومة فتح قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما الإثنين كجزء من عملية التخفيف من القيود المفروضة على البلاد للحد من انتشار الفيروس.