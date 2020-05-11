اندلاع حريق بموقع "إكسبو دبي 2020"

اندلع صباح الإثنين حريق في موقع إكسبو دبي 2020 في الإمارات المتحدة لم يسفر عن ضحايا، بسحب ما أعلن مسؤولون إماراتيون. وشهد الطرف الجنوبي للموقع ارتفاعًا كثيفًا للدخان الأسود. و قال متحدث باسم "إكسبو دبي 2020" في بيان الإثنين، إن حريقاً اندلع في موقع إكسبو 2020، وتمكنت فرق الدفاع المدني من احتواء الحريق. وأضاف أن الحريق نتج عن مشكلة أثناء أعمال اللِّحام، ولم يُصَب أي شخص بأذى. وتابع المسؤول إن الحريق بدأ في كومة من "حطام البناء" وتم إخماده فيما بعد.

وخلال الأسبوع الماضي، وافق أكثر من ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على قرار اللجنة التنفيذية بتأجيل موعد معرض "إكسبو 2020 دبي" من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022. ويتوقع أن تصدر الموافقة الرسمية على تأجيل "إكسبو دبي" في 29 مايو/أيار الحالي بعد انتهاء مهلة التصويت المقررة.

وأجبر انتشار فيروس كورونا محليا ودوليا، الحكومة الإماراتية على التقدم رسميا، إلى المكتب الدولي للمعارض بطلب تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي"، إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ويعد إكسبو، من أهم المعارض للأعمال والفعاليات الثقافية، ويقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، وكان من المقرر إقامته بمدينة دبي في أكتوبر/تشرين أول المقبل.